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    Bursa'da metroda yürürken bayılan genç raylara düştü

    Metro istasyonunda yürürken bayılıp, rayların üzerine düşen Yusuf Kart vatandaşlar tarafından kurtarılırken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 28.04.2020 - 12:10
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    Bursa'da metroda yürürken bayılan genç raylara düştü

    Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Arabayatağı metro istasyonunda, evine gitmek için metro istasyonuna gelen 21 yaşındaki Yusuf Kart, yürürken fenalaştı ve dengesini kaybetti.

    RAYLARA DÜŞTÜ

    Bayılan Kart, bir anda raylara düşerken gencin yardımına çevredekiler koştu. Kart, tren gelmeden yukarı çıkarıldı.

    Bursa'da metroda yürürken bayılan genç raylara düştü

    HASTENEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Baygınlık geçiren genç, çağrılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Dün akşam saatlerinde ise İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen gencin, sabaha karşı sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındığı, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

    Öte yandan olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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