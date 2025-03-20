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Bursa'da meydana gelen patlamada yürekler ağızlara geldi

Bursa'da meydana gelen patlamada yürekler ağızlara geldi Bir zincir marketin şubesinin depo kısmında meydana gelen patlamada, şans eseri can kaybı veya yaralanan bulunmazken, olay yerindeki vatandaşlar jeneratörün daha öncede patladığını bildirdi.