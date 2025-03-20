Bursa'da meydana gelen patlamada yürekler ağızlara geldi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Panayır Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın en alt katında bulunan bir zincir marketin şubesinin depo kısmında patlama meydana geldi.
Olayda, saat 17.00 sıralarında jeneratör bomba gibi patladı.
PATLAMA ALIŞVERİŞİN YOĞUN OLDUĞU SAATTE MEYDANA GELDİ
Yükselen dumanları gören vatandaşlar, büyük panik yaşadı.
Alışveriş yapan vatandaşlar patlamanın ardından kendilerini dışarıya zor attı.
İftar alışverişinin yoğun olduğu saatte meydana gelen patlama yürekleri ağza getirdi.
ALEVLER BÜYÜMEDEN MÜDAHALE EDİLDİ
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere büyümeden müdahale edip yangını söndürdü.
Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanan bulunmadığı öğrenildi. Olay yerindeki vatandaşlar jeneratörün daha öncede patladığını belirttiler.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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