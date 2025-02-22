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İHA

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Ersan Bozdağ idaresindeki kapalı kasa bir minibüs, ana yolda yol ortasına başka bir araçtan düşen meyve selesine çarpmamak için ani manevra yapınca önünde seyir halinde olan Avni İnci'nin kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile araç içinde sıkışan yaralı sürücü için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SIKIŞTIĞI ARAÇTAN ÇIKARILDI

Bozdağ, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede araç içinden çıkarıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayati tehlikesi bulunmayan Bozdağ, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.