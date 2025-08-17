Bursa'da Mısır uyruklu şahıs ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 20.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Bircanlar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 1. katında, Mısır uyruklu Said Hassan Maghawry Ali'den (55) bir süredir haber alamayan arkadaşı evine gitti.
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU, MISIR’A GİTMEK İÇİN BİLET ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Evin kapısını açamayan arkadaşı 112’ye bildirdi. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri eve girdi. Yerde hareketsiz bir şekilde yatan adamın sağlık ekiplerince öldüğü tespit edildi.
Şahsın bugün Mısır'a gitmek üzere uçak bileti aldığı öğrenildi. Maghawry Ali'nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.