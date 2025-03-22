İHA
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde 16 BNR plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Serkan Sungur, direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı yöne geçip, Onur G. idaresindeki otomobile çarptı.
Kazanın etkisiyle yaklaşık 25 metre savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken Onur G. ise duvara çarpıp yaralandı.
Feci kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ
Genç motosikletlinin kaza haberi alan yakınları, olay yerine geldiklerinde fenalık geçirdi.
Polis ekipleri ve çevredekilerin güçlükle sakinleştirdikleri baba, ayakta durmakta zorlandı. Polis ekiplerince tahkikat devam ederken Serkan Sungur'un cenazesi, Bursa Adli Tıp morguna Kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış