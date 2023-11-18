Haberler



3. Sayfa



Bursa'da motosiklet sürücüsünden tehlikeli sürüş! Önüne bebeğini koyup ilerledi

Bursa'da motosiklet sürücüsünden tehlikeli sürüş! Önüne bebeğini koyup ilerledi Gündüz saatlerinde motosikletiyle seyir halinde olan bir adamın, aracının önüne bebeğini koyarak kilometrelerce ilerlediği görüldü. O anlar kameraya yansıdı.