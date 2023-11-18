İHA
Gün geçmiyor ki trafikte tehlikeli anlar yaşanmasın.
Bu kez olayın adresi Bursa.
Yıldırım ilçesinde kaydedilen bir görüntü, görenleri şaşkına çevirdi.
Bebeğinin canını hiçe saydı
Yürekleri ağza getiren videoda, bir babanın motosikletiyle seyir halinde giderken pusetteki bebeğini önüne koyduğu görüldü.
Çocuğunun canını hiçe sayan adam kilometrelerce ilerledi.
Tepki çekti
Seyir halindeki otomobillerin klaksonlu ikazına aldırış etmeyen sürücü, ne kendi canını ne de çocuğunun canını düşündü.
Sosyal medyada da paylaşılan video, tepki çekti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış