İHA
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü trafikte tartışmaya başladı.
Otomobil sürücüsü lambalarda durduğu sırada motosiklet sürücünün önünü keserek araçtan inerken tartışma kavgaya döndü.
Otomobil sürücüsü Y.H., motosiklet sürücüsü D.A.'nın elindeki kaskı alıp defalarca başına vurarak darbetti.
Diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlanan kavga yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tutuklandı
Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekiplerince Y.H. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.H. çıkarıldığı ilk mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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