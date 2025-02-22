Bursa'da motosiklete 1 dakika içinde 2 kez otomobil çarptı: 2 yaralı

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde Adnan Menderes Bulvarı'nda seyreden Harun K. (32) yönetimindeki motosiklete arkasından gelen henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

Devrilen motosiklete daha sonra yine arkadan gelen Muhammed S. (33) yönetimindeki otomobil, buzlanma nedeniyle kayarak çarptı.

2 YARALI

1 dakika içinde 2 otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ve arkasında bulunan yolcu Merve C. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından ismi öğrenilemeyen diğer araç sürücüsü kaçarak kayıplara karıştı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.