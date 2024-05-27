Bursa'da motosikleti üzerine yüzüstü yatarak kullandı Bursa-Ankara kara yolunda kullandığı motosikletin üzerine yüzüstü yatıp, hızını 125 kilometreye çıkaran sürücü, kask kamerası ile görüntülendi.

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DHA

Trafik magandaları durmuyor...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde olan sürücü, kullandığı motosikletin üzerine yüzüstü yattı.

Kask kamerası ile kaydedildi

Bir süre motosikletini bu şekilde kullanan ve zaman zaman hızını 125 kilometreye kadar çıkaran sürücüyü gören başka bir motosikletli, o anları kask kamerası ile kaydetti.

Kimliği araştırılıyor

Görüntüler sonrası harekete geçen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü, kara yolunda trafiği tehlikeye sokan motosikletlinin kimliğini araştırıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)