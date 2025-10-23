Bursa'da motosikletin çarptığı yayanın yanından geçip yola devam ettiler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 22 yaşındaki motokurye C.Ç.'nin kullandığı motosiklet, yaya geçidinden kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen A.K.'ye çarptı.

Yaya, çarpmanın etkisiyle savrulup yere düştü.

YARALININ YANINDAN GEÇİP GİTTİLER

Bu sırada diğer sürücüler araçlarıyla yerde yaralı halde yatan A.K.'nin yanından geçip, yollarına devam etti.

Çevredeki esnaf, trafiği durdurup yaralının yardımına koştu.

O ANLAR KAMERADA

O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

A.K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

A.K. buradan da Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

C.Ç. ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.