Bursa'da motosikletin önüne kıran otomobil sürücüsü küfretti Motosikletiyle ilerleyen bir sürücü, orta şeritteki aracın sinyal vermeden aniden önüne kırmasıyla ölümden dönerken ticari aracın sürücüsünün bir de küfrederek karşılık verdiği anlar kask kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Trafik magandalarının tehlikeli hareketleri dehşet saçıyor... Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı üzerinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü şeridinde ilerlerken, ölümle burun buruna geldi. İzmir yoluna doğru dönüş alacağı sırada orta şeritteki hafif ticari araç, sinyal vermeden motosiklet sürücünün önüne kırdı. Bu sırada motosiklet sürücüsü kazanın eşiğine geldi. Kazaya sebep olurken küfür etti Kazayı kıl payı atlatan motosiklet sürücüsü, araç sürücüsüne yaklaşarak tepki gösterdi. Tepkilere küfürle karşılık veren araç sürücüsü "pes" dedirtirti. O anlar kaydedildi Yaşanan o anlar, kask kamerasıyla saniye saniye kaydedildi kaydedildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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