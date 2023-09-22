İHA
Trafik magandalarının tehlikeli hareketleri dehşet saçıyor...
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı üzerinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü şeridinde ilerlerken, ölümle burun buruna geldi.
İzmir yoluna doğru dönüş alacağı sırada orta şeritteki hafif ticari araç, sinyal vermeden motosiklet sürücünün önüne kırdı.
Bu sırada motosiklet sürücüsü kazanın eşiğine geldi.
Kazaya sebep olurken küfür etti
Kazayı kıl payı atlatan motosiklet sürücüsü, araç sürücüsüne yaklaşarak tepki gösterdi.
Tepkilere küfürle karşılık veren araç sürücüsü "pes" dedirtirti.
O anlar kaydedildi
Yaşanan o anlar, kask kamerasıyla saniye saniye kaydedildi kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)