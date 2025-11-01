Bursa'da motosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada

- Bursa'da motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.
- Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, polis soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Kasım Efendi Caddesi'nde seyir halinde olan Mustafa Ç. (26) yönetimindeki motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Emine A.'ya (73) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile kadın yaralandı.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.
Görüntülerde çarpışmayla devrilen motosikletteki sürücü ile yaya kadının sürüklendiği görüldü.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.