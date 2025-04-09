Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren otoparkın önünde, motosikletle gelen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, bir anda otoparka kurşun yağdırmaya başladı.
10 el ateş eden şüpheliler, olay sonrası hızla gözden kayboldu.
OTOPARKTA BULUNAN BİR ŞAHIS YARALANDI
Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaşanan olayda otoparkta bulunan 1 araca mermi isabet ederken, yine otoparkta bulunan bir kişi yaralandı.
OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya ilk müdahalesini gerçekleştirdi.
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.
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