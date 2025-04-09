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Bursa'da motosikletle gelip defalarca ateş etti

Bursa'da motosikletle gelip defalarca ateş etti Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir otoparka silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan olay sonrası şüpheliler motosikletle kaçarken, otoparkta bulunan 1 kişi yaralandı.