Bursa’da motosikletle “şov” yapmaya çalışan gence 51 bin TL ceza

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 Kasım saat 22.00 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesi yakınlarında, 16 BNZ 305 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Enes Ö., ön tekerini kaldırmak isterken kontrolünü kaybedip yere savruldu.

Sürücü ile arkasındaki yolcu kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, o anlar trafikteki bir başka araçtaki yolcu tarafından görüntülendi.

HEM DÜŞTÜ HEM CEZA YEDİ ÜSTÜNE EHLİYETİ DE KAPTIRDI

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, kimliğini belirledikleri Enes Ö.’ye trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uyguladı. Genç sürücüye; trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek suçundan 2 bin 167 TL, trafiği tehlikeye düşürmek suçundan 993 TL, motosiklet üzerinde akrobasi yapmak suçundan 2 bin 167 TL, drift yapmak suçundan 46 bin 393 TL olmak üzere toplam 51 bin 720 TL para cezası verildi.

Ayrıca Enes Ö.’nün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.