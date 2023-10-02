Bursa'da motosikletli gencin drift heyecanı kazayla bitti: O anlar kamerada Akşam saatlerinde trafiğin aktığı caddede motosikletiyle drift atmak isteyen bir sürücü yan yattı. 'Kazanın geliyorum' dediği anlar kameraya yansıdı.

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İHA

Gün geçmiyor ki araç sürücüleri tehlikeli sürüşler gerçekleştirmesin.

Trafiğe açık alanlarda yapılan kural ihlalleri, hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atıyor.

Kaza ise kaçınılmaz oluyor.

Motosikletiyle drift atmak istedi

Bunun bir örneği de Bursa'da yaşandı.

Kentte otomobil sürücülerinin ardından motosiklet sürücüleri de drifte girişti.

Gürsu ilçesinde kaydedilen bir videoda, motosikletli gencin drift yapmak için trafiğin aktığı caddeyi seçtiği görüldü.

Yan yattı

Motosikletiyle fantastik hareketler deneyen sürücü, ilerlediği esnada frene basmasıyla yan yattı.

'Kazanın geliyorum' dediği anlar cep telefonu kamerasıyla bir arkadaşı tarafından kaydedilirken, genç sürücü şans eseri kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)