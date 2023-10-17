İHA
Son zamanlarda, seyir halinde olan diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı anlar kameralara yansıyor.
Hem kendi canını tehlikeye atan sürücüler, bir diğer yandan da vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.
Yaşananlara bir yenisi daha eklendi.
Bu defa görüntüler Bursa'dan geldi.
Görenler şaşırdı
Merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde seyir halinde olan motosikleti görenler şaşırdı.
Kilometrelerce ilerledi
Motosiklet sürücüsü baba, bebeğini arkasına bağlayarak kilometrelerce ilerledi.
O anlar anbean kameralara yansıdı
Yürekler ağıza getiren anlara şahit olan diğer sürücüler, o anları saniye saniye cep telefonu kameraları ile kaydetti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış