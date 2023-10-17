Bursa’da motosikletlinin sırtında bebeğiyle yolculuğu kameraya yansıdı Osmangazi ilçesinde motosiklet sürücüsü bir baba, bebeğini arkasına bağlayarak kilometrelerce yol gitti. Tehlikeli motosiklet yolculuğu diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

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İHA

Son zamanlarda, seyir halinde olan diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı anlar kameralara yansıyor.

Hem kendi canını tehlikeye atan sürücüler, bir diğer yandan da vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Yaşananlara bir yenisi daha eklendi.

Bu defa görüntüler Bursa'dan geldi.

Görenler şaşırdı

Merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde seyir halinde olan motosikleti görenler şaşırdı.

Kilometrelerce ilerledi

Motosiklet sürücüsü baba, bebeğini arkasına bağlayarak kilometrelerce ilerledi.

O anlar anbean kameralara yansıdı

Yürekler ağıza getiren anlara şahit olan diğer sürücüler, o anları saniye saniye cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)