İHA
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü trafikte tartışmaya başladı.
Otomobil sürücüsü lambalarda durduğu sırada motosiklet sürücünün önünü keserek araçtan indi.
Tartışmanın büyümesiyle otomobil sürücüsü kaskını aldığı motosiklet sürücüsüne kaskla vurmaya başladı.
Gözaltına alındı
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, otomobil sürücüsü Y.H.'nin motosiklet sürücüsü D.A.'yı kaskıyla darp ettiği görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından soruşturma başlattı.
Şüpheli Y.H.'nin Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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