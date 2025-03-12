Bursa'da mühendis fabrikada kırma makinesine düşüp öldü
DHA

Bursa'da feci bir iş kazası yaşandı.

Orhaneli ilçesine bağlı Gümüşpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir krom fabrikasında çalışan mühendis Çağrı Baş, çalıştığı sırada dengesini kaybetti.

Baş, kırma-eleme bölümündeki makinenin içine düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Baş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

GERİDE HAMİLE EŞİ KALDI

Eşinin 7 aylık hamile olduğu belirtilen Çağrı Baş’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir