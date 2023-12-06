Bursa'da nafaka yüzünden hapse giren Zülfü Şirin: Hapishanenin en yaşlısı bendim Eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttuğu için tutuklanan ve 1 gece cezaevinde kalan 81 yaşındaki Zülfü Şirin, yaşadıklarını anlattı. Nafaka davalarının cinayetlere sürüklediğini belirten Şirin, 45 yıl Avustralya'da yaşadığını, bu uygulamanın orada olmadığını söyledi.

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İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan nafaka olayı Türkiye'nin gündemine oturdu...

81 yaşındaki Zülfü Şirin, iddiaya göre eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttu.

Şikayet üzerine Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan adam, adliyeye sevk edildi. Ödediğini söylemesi üzerine kayıtlara geçmediği öğrenilen adam, mahkemece tutuklandı.

Cezaevine giderken ağladı

Tutuklanan adam, cezaevine götürülürken hüngür hüngür ağladı.

Dün nafakası Erkekleri Koruma Derneği tarafından ödenen adam, cezaevinden çıkarılarak serbest kaldı.

Zülfü Şirin, cezaevinden çıktıktan sonra yaşadıklarını anlattı.

"Ailem beni kapının önüne koydu"

Şirin, "Bir elektrik düğmesini kapattım oğlumdan hem dayak yedim hem küfür yedim. Kahrımdan bağlara çıktım gittim Avusturalya’daki eve geri döndüğümde ailem beni kapının önüne koydular.

Sonra Türkiye’deki evime geldim, beni burada da rahat bırakmadılar. Gemlik’in Katırlı köyünde evim var. Beni oraya da sokmadılar. Erkek kardeşi beni tehdit ve küfretti, telefonla arayıp 'Seni öldürüp denize atacağız' dedi.

"Hapishanenin en yaşlısı bendim"

Sonrasında benden şikayetçi oldu. Beni nafakaya ödemediğim için mahkemeye çıkardılar. Oysa ben nafakayı ödemiştim, yanlışlıkla başka hesaba göndermişim. Beni mahkemeye çıkarıp tutukladılar. Üzülmedim ama bu yaştan sonra çekilecek gibi değil cezaevi. Hapishanenin en yaşlısı bendim." dedi.

"4 katlı evimi satıp oğluma Avusturalya’da ev aldım"

Şu anda 83 yaşında olduğunu resmiyette ise 81 olarak gözüktüğünü kaydeden Zülfü Şirin, "2022 yılında ödediğim nafaka ücreti başka hesaba gitmiş onun için beni tutukladılar. Benim nafakamı bir hayırsever ödedi, bugün de serbest kaldım. Nafaka ücreti olan 5 bin 700 lirayı sağ olsun hayırseverler ödediler. Cezaevindeyken birçok milletvekilleri arayıp moral verdiler.

"Avusturalya’da 45 yıl yaşadım"

Cezaevindekiler bile böyle bir durumun olmaması gerektiğini söylediler. Allah hepsinden razı olsun. Avusturalya’da nafaka diye bir şey yok. Neden benle uğraşıyorlar hala? 4 katlı evimi satıp oğluma Avusturalya’da ev aldım. Ama karşılığını göremedim. 6 yıl önce Avusturalya’dan Türkiye'ye geldim. Eşimle 45 sene evli kaldım hala da evliyiz ama ayrıyız. Ben eşime bir tokat dahi vurmadım. Avusturalya’da 45 yıl yaşadım aslen İnegöllüyüm." diye konuştu.

"Bu nafaka davaları cinayetlerin başlangıç sebepleri"

Türkiye'de kanunlarda yanlışlar olduğunu ifade eden Şirin, "İnşallah düzeltirler. İlk kez hapse girdim. 24 saat cezaevinde kaldım. Orada hiçbir şey yapmadım, oradakilerle sohbet ettik. Bu durumda olmama onlar da üzüldüler. Çıktığıma onlar da sevindiler. Cezaevine girerken gözyaşı döktüm çıkarken de sevinç gözyaşları döktüm. Böyle şeyler kimselerin başına gelmez inşallah. Bu nafaka davaları cinayetlerin başlangıç sebepleri. Çoğunlukla cinayetler bunlardan çıkıyor. Ne olur devletimiz bu konularla ilgilensin. Vatandaşlarımız niye mağdur olsun?" şeklinde konuştu.

"Beni boğup öldürüp denize atacakmış"

Eşinin kardeşi tarafından tehdit edildiğini iddia eden Şirin, "Beni Gemlik’in Katırlı köyündeki evime sokmuyorlar. Eşimin kardeşi beni telefonla arayıp tehdit ve küfürler ediyor. Beni boğup öldürüp denize atacakmış. Bana bu şekilde davrandıkları için artık gücüm kalmadı. Onlar benle uğraşıyorsa ben de artık onlarla dava açarak uğraşacağım." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)