Bursa'da narkotik operasyonu! Vatandaş dakikalarca alkışladı Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken mahalle sakinleri de operasyon sonunda polisleri alkışlayarak destek verdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Zehir tacirleri tek tek paketleniyor... Ülke içerisinde uyuşturucu kullanımının önüne geçmek isteyen güvenlik güçleri, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında zehir tacirlerine geçit verilmiyor. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.G isimli şüpheli gözaltına alındı. Vatandaş o anları alkışladı Şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 55 gram esrar, bir hassas terazi ve 10 adet şeffaf kilitli poşet ele geçirildi. Şahsın ikametinde yakalanarak polis aracına bindirildiği esnada vatandaşların alkışlarla ekiplere destek verdiği kameraya yansıdı. Adli araştırma süreci sürüyor Şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan yürütülen adli tahkikat devam ediyor.

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