Bursa'da nişanlı çiftin düğün alışverişi sonları oldu! Otomobille tırın altına girdiler Nişanlı çift, düğün alışverişinden dönerken içinde bulundukları lüks otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu hayatlarını kaybetti.

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İHA

Bursa-İzmir yolu Nilüfer ilçesi Başköy yakınlarında saat 04.30 sıralarında dehşet anlar yaşandı.

27 yaşındaki Yasin Altınkaynak, idaresindeki lüks otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bunun ardından önünde seyir halinde olan Y.A yönetimindeki 45 ADU 021 çekici plakalı tıra çarptı.

2 genç hayatını kaybetti

Kazada sürücü Yasin Altınkaynak ve yolcu konumunda bulunan nişanlısı Betül Şalvarcıoğlu dorsede sıkıştı.

Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahelesinin ardından genç çiftin hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Düğün alışverişi yaptıkları belirlendi

Düğün hazırlığı yapan çiftin düğün alışverişinden döndüğü öğrenildi.

Jandarma ve bölge trafik ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)