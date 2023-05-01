AA

Bursa'da korkunç kaza...

Çanakkale'den Ankara'ya gittiği öğrenilen tur otobüsü İnegöl ilçesi Şehitler mevkisinde bariyere çarparak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre sürücü dahil 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Bursa'da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 3 kişi öldü

Valisi Yakup Canbolat, kazanın ardından bölgeye ekiplerin hızlıca ulaştığını belirterek, " Etimesgut Cenk Yakın Ortaokulu öğrencilerini taşıyan tur otobüsünün bariyere çarparak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi. Otobüste 37 öğrenci, 3 öğretmen ve 6 da öğretmen çocuğu var. Yaralılar hastanelere götürülüyor. Kaza yerinde inceleme yapmak üzere ben de bölgeye gidiyorum" ifadesini kullandı.

Bursa'da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 3 kişi öldü
Bursa'da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 3 kişi öldü