Bursa'da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 3 kişi öldü Çanakkale'den Ankara'ya dönen öğrencileri taşıyan tur otobüsü Bursa'da devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

AA

Bursa'da korkunç kaza...

Çanakkale'den Ankara'ya gittiği öğrenilen tur otobüsü İnegöl ilçesi Şehitler mevkisinde bariyere çarparak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre sürücü dahil 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kazanın ardından bölgeye ekiplerin hızlıca ulaştığını belirterek, "Ankara Etimesgut Cenk Yakın Ortaokulu öğrencilerini taşıyan tur otobüsünün bariyere çarparak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi. Otobüste 37 öğrenci, 3 öğretmen ve 6 da öğretmen çocuğu var. Yaralılar hastanelere götürülüyor. Kaza yerinde inceleme yapmak üzere ben de bölgeye gidiyorum" ifadesini kullandı.