Bursa'da okul servisi otomobille çarpıştı: 8'i öğrenci 11 yaralı

Bursa'da yaşanan trafik kazası yürekleri ağza getirdi...
İnegöl ilçesi, Paşaören Sokak'ta seyir halinde olan sürücü Mustafa M.(36) yönetimindeki servis minibüsü, Paşaören Sokak ile Hicran Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta Ufuk M.(37) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.
8'İ ÖĞRENCİ 11 KİŞİ YARALANDI
Kaza sonucu sürücüler ile servis minibüsündeki yaşları 5 ve 4 arasında değişen öğrenciler Mehmet Ali Ç., Ayşe Ç., Yusuf Y., İbrahim Efe B., Elisa S., Zümra Ü., Elisa E., Asel K. ve servis hostesi Aslı A. (42) hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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