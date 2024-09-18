Bursa'da okul servisi otomobille çarpıştı: 8'i öğrenci 11 yaralı
İHA

Bursa'da yaşanan yürekleri ağza getirdi...

İnegöl ilçesi, Paşaören Sokak'ta seyir halinde olan sürücü Mustafa M.(36) yönetimindeki servis minibüsü, Paşaören Sokak ile Hicran Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta Ufuk M.(37) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

8'İ ÖĞRENCİ 11 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu sürücüler ile servis minibüsündeki yaşları 5 ve 4 arasında değişen öğrenciler Mehmet Ali Ç., Ayşe Ç., Yusuf Y., İbrahim Efe B., Elisa S., Zümra Ü., Elisa E., Asel K. ve servis hostesi Aslı A. (42) hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Editör