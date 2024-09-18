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Bursa'da okul servisi otomobille çarpıştı: 8'i öğrenci 11 yaralı

Bursa'da okul servisi otomobille çarpıştı: 8'i öğrenci 11 yaralı İnegöl ilçesinde ilerleyen bir okul servisi, kontrolsüz kavşakta, hafif ticari bir araç ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 8'i öğrenci 11 kişi yaralandı.