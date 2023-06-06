Bursa’da öldürülen emekli aşçının katili oğlu çıktı

59 yaşındaki emekli aşçı Gülhanettin Ç., Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yaşıyordu…
Gülhanettin Ç.’den 2 gün boyunca haber alamayan yakınları, yaşlı adamın evine gitti.
Kapıyı çalan kişiler açan olmayınca durumu polise bildirdi.
Kanlar içerisinde bulundu
İhbar üzerine Yavuzselim Mahallesi’ndeki eve gelen polis, savcılıktan alınan iznin ardından çilingirle eve girdi.
Evde arama yapan ekipler, Gülhanettin Ç.’yi salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu.
Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen emekli aşçının yaklaşık bir gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi.
Katili oğlu çıktı
Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı.
Bıçaklanarak öldürülen 59 yaşındaki adamın katili, garson oğlu çıktı.
37 yaşındaki Emrah Ç., Ankara’da gözaltına alınarak Bursa’ya getirildi.
"Annemi babam Ankara’ya göndermişti"
Babasıyla ailevi sebeplerle tartıştığını belirten Emrah Ç.’nin “Annem ile babam tartışıyordu. Annemi babam Ankara’ya göndermişti. Bu yüzden biz de babamla tartıştık.” dediği öğrenildi.
Sorgusu tamamlanan Emrah Ç., güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi.