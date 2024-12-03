Bursa'da öldürülen kadınla ilgili acı detay

DHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Yücel Kömlek, kendisinden ayrılmak isteyen dini nikahla birlikte yaşadığı Selma Tarcan'ı takip etti.

Kömlek, işe gitmek için yol kenarında otobüs bekleyen Tarcan'a 8 el ateş etti.

Tarcan, vücuduna isabet eden 5 kurşun ile hayatını kaybetti.

EV ALMAYA HAK KAZANMIŞ

Kentte bir market zincirinde aşçı yardımcısı olarak çalışan Selma Tarcan'ın, TOKİ'den ev almaya hak kazandığı öğrenildi. İş yeriyle konuşan Tarcan'ın, çalışmak koşuluyla tazminatını anlaşmalı olarak alıp aynı gün TOKİ'nin hesabına yatıracağı da öğrenildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Selma Tarcan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınıp bugün Osmangazi ilçesinde Hamitler Celal Karakaş Camisi'ne getirildi. Tarcan, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.