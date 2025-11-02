Abone ol: Google News

Bursa'da ölümle burun buruna geldiler

Osmangazi ilçesinde yolda seyir halinde olan sürücü, yola çıkan otobüsle kafa kafayla çarpışmamak için direksiyonu kırdı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 15:21
  • Osmangazi ilçesinde bir sürücü, yola aniden çıkan bir otobüsle çarpışmamak için direksiyonu kırdı.
  • Ölümle burun buruna gelen sürücü, kazadan kıl payı kurtuldu.
  • O anlar araç kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 3. Pazar ile 1. Başar sokak kesişiminde yaşandı.

3. Pazar Sokak'tan ailesiyle birlikte ilerleyen otomobil sürücüsü, kendi yolundan ilerlerken  1. Başar Sokak'tan çıkan otobüs ile kafa kafaya geldi.

O ANLAR KAMERADA 

Ölümle burun buruna gelen sürücü, direksiyonu kırmasıyla kazadan kıl payı kurtuldu.

Yaşanan o anlar ise saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

3. Sayfa Haberleri