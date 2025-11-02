Bursa'da ölümle burun buruna geldiler

- Osmangazi ilçesinde bir sürücü, yola aniden çıkan bir otobüsle çarpışmamak için direksiyonu kırdı.
- Ölümle burun buruna gelen sürücü, kazadan kıl payı kurtuldu.
- O anlar araç kamerasına anbean yansıdı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 3. Pazar ile 1. Başar sokak kesişiminde yaşandı.
3. Pazar Sokak'tan ailesiyle birlikte ilerleyen otomobil sürücüsü, kendi yolundan ilerlerken 1. Başar Sokak'tan çıkan otobüs ile kafa kafaya geldi.
O ANLAR KAMERADA
Ölümle burun buruna gelen sürücü, direksiyonu kırmasıyla kazadan kıl payı kurtuldu.
Yaşanan o anlar ise saniye saniye araç kamerasına yansıdı.