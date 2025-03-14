İHA
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ormanlık alandan alevler yükseldi..
Yangın, Söğütalan Mahallesi'nde bulunan zirai alanda başladı.
ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Alevler kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
Yangının hızla büyümesi sonrası bölgede bulunan vatandaşlar panik yaşadı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Yangına 7 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 1 su tankeri ve 45 personelle müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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