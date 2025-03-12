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DHA

İstanbul'da yaşayan Cevzet Ö., Kestel ilçesindeki aile otelinin işletmesinde çıkan sorunları gidermek üzere Bursa'ya geldi.

Anlaşmazlığı gidermek için konuştuğu kardeşleri Vedat Ö. ve Servet Ö. ile tartışan Cevzet Ö., 4 Mart'ta 2 kardeşi tarafından silahla tehdit edilip, yumruk ve tekmelerle darbedildi.

GÜVENLİK KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Cevzet Ö.'ün, biri elinde tabanca bulunan 2 kardeşi tarafından lobide darbedildiği anlar, otelin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde; kardeşleri tarafında otel lobisinde sürüklenen Cevzet Ö.'nün yumruk ve tekme darbeleriyle kanlar içinde yığıldığı, yerde yatarken de kardeşlerinin dövmeye devam ettiği görüldü.

İFADELERİ SONRASI SERBEST KALDILAR

Kaburgalarında kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde ezilmeler oluşan Cevzet Ö., çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Polisin gözaltına aldığı Vedat Ö. ile Servet Ö., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

TABURCU OLDUKTAN SONRA 3 TETİKÇİ TUTTU

Cevzet Ö., hastaneden taburcu olduktan sonra, iddiaya göre para karşılığı anlaştığı Çağatay Çakılcı, Mertcan Sezer ve Eray Yılmaz'a, kardeşi Vedat Ö.'ün park halindeki aracını kurşunlattı.