İHA
Toplu ulaşımda yaşanan kavgalar sık sık sosyal medyaya düşüyor.
Bu kez görüntüler Bursa'dan.
19-İ numaralı otobüste kadın yolcuyla sürücü adeta birbirine girdi.
Kadının hitabını sinirlendi
Yaşlı bir yolcunun durakta otobüsten indiği gören otobüsteki başka vatandaş, otobüs şoförüne 5 dakika beklemesini istedi.
Kadın yolcunun hitabına sinirlenen otobüs şoförü, yolcuyla tartışmaya başladı.
O anlar kamerada
Öfkeli sürücünün, kadın yolcuya 'Kimsin lan' diye bağırması tepkilere yol açtı. Olayın büyümemesi adına vatandaşlar, tarafları sakinleştirmeye çalıştı.
Tartışma anı ise kameraya anbean yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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