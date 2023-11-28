İHA

Toplu ulaşımda yaşanan kavgalar sık sık sosyal medyaya düşüyor.

Bu kez görüntüler Bursa'dan.

19-İ numaralı otobüste kadın yolcuyla sürücü adeta birbirine girdi.

Kadının hitabını sinirlendi

Yaşlı bir yolcunun durakta otobüsten indiği gören otobüsteki başka vatandaş, otobüs şoförüne 5 dakika beklemesini istedi.

Kadın yolcunun hitabına sinirlenen otobüs şoförü, yolcuyla tartışmaya başladı.

O anlar kamerada

Öfkeli sürücünün, kadın yolcuya 'Kimsin lan' diye bağırması tepkilere yol açtı. Olayın büyümemesi adına vatandaşlar, tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Tartışma anı ise kameraya anbean yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)