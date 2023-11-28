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Bursa'da otobüs şoförüyle kadın yolcunun kavgası kamerada: 'Sen kimsin'

Bursa'da otobüs şoförüyle kadın yolcunun kavgası kamerada: 'Sen kimsin' Yaşlı bir yolcunun araçtan inmesi için sürücüden beklemesini isteyen kadın, neye uğradığını şaşırdı. Otobüs şoförü, öfkeyle kadına tepki gösterdi. Tartışma kameraya yansırken, tarafları otobüsteki yolcular sakinleştirmeye çalıştı.