Bursa'da otomatik site kapısına çarpan sürücü anında kaçtı! Seyir halinde ilerleyen sürücü, dönüş yapacağı yerin site girişi olduğunu anlamayınca gaza bastı ve kaza kaçınılmaz oldu. Sitenin otomatik kapısına çarpan sürücü manevra yaparak kaçtı.

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İHA

Bursa'da yaşanan kaza kameralara yansıdı.

Merkez Nilüfer ilçesinde kaydedilen görüntülerde, bir sürücü otomobiliyle seyir halinde yokuş aşağı inerken dönüş yapacağı yeri sitenin girişi zannetti.

Kapı yerinden söküldü

Site girişindeki otomatik kapıyı fark etmeyen sürücü, hızla çarptığı kapıyı yerinden söktü.

Kısa süreli şok yaşayan sürücü kendine geldikten sonra geri manevra yapıp olay yerinden kaçtı.

Alkollü iddiası

dönüş yapacağı yerin site girişi olduğunu anlamayınca gaza basmaya devam etti. dönüş yapacağı yerin site girişi olduğunu anlamayınca gaza basmaya devam etti.

Ancak yaşanan kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Görüntüleri izleyen site sakinleri sürücünün alkollü olduğu için kaçtığını iddia etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)