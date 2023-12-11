Bursa'da otomobil, iki tırın arasında sıkıştı: 1 ölü 1 yaralı İznik-Adapazarı yolunda otomobilin iki tırın arasında sıkıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

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İHA

İznik-Adapazarı yolunda Alaattin Gür (54) idaresindeki 54 AIP 018 plakalı otomobil, sürücünün kontrol hakimiyetini kaybetmesiyle bir tırla çarpıştı.

Sürüklenen otomobil, iki tırın arasında sıkıştı

Çarpışma sonucu tırın yolda sürüklediği otomobil, sürükleyen tır ile seyir halindeki başka bir tır arasında sıkıştı.

Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, otomobil sürücüsü Alaattin Gür'ün araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Sıkışan diğer yaralı ise otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)