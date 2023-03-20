Bursa'da otomobil yayaya çarptı: Kaza anı kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak'ta 26 AEH 115 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Muhammet Kurt (30), yolun karşısına geçmek isteyen 41 yaşındaki Ebru Şentürk'e çarptı.
Havaya savruldu
Şentürk, çarpmanın etkisiyle havaya savruldu.
Kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Durumun 112’ye bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Durumu iyi
Talihsiz kadın, ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şentürk'ün durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis de otomobil sürücüsünün ifadesine başvurdu.