Bursa'da otomobilde uyuşturucu kullanma aparatı yakalatan gencin babasından tepki

Bursa'da trafik ekiplerince otomobil sürücüsü B.K.’nın (25) ehliyetsiz olduğu belirlenirken yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Bursa'da İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde uygulama yaptı.

Yoldan geçen Berat K. yönetimindeki otomobili durduran polis, ehliyet ve aracın belgelerini istedi.

UYUŞTURUCU KULLANMA APARATI VE RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Sürücü ile araçta bulunan 3 arkadaşının hareketlerinden şüphelenen ekipler araçta arama yaptı. Sürücü Berat K.’nın ehliyetsiz olduğunu tespit eden polis, otomobilde yaptığı aramada ise uyuşturucu kullanma aparatı ile yolculardan Soner U.’nun (25) üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

''NEDİR BU REZİLLİK''

Berat K. ile arkadaşı Soner U., gözaltına alınmak üzere ekip aracına bindirilirken, otomobili teslim etmek üzere sürücünün babasına haber verildi. Kısa sürede uygulama noktasına gelen baba Osman K., polislerden konu ile ilgili bilgi aldıktan sonra oğlu Berat K.’ya sitem etti.

Osman K., “Ne yapayım oğlum ben şimdi. Verin bir tabanca ben sıkayım ya da sen sık öldür beni. Nedir bu rezillik. Yeter burama geldi. Ben de insanım oğlum. Can taşıyoruz, taş değil” diye tepki gösterdi.

2 BİN 699 TL CEZA KESİLDİ

Polis ekipleri ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen sürücü Berat K.’ya 2 bin 699 TL cezai işlem uygularken, otomobil baba Osman K.’ya teslim edildi.

Sürücü Berat K. ile arkadaşı Soner U. gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.