Bursa'da otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi can verdi

AA & Ensonhaber

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Sanayi Caddesi'nde motosikletle seyir halinde olan Abdullah Emin İşkol (24), henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, aynı yönde seyreden A.O. idaresindeki otomobile arkadan çarpıp devrildi.

Savrulan motosikletten düşen İşkol ile kuzeni Musa İşkol yaralandı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Abdullah Emin İşkol olay yerinde, Musa İşkol ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.