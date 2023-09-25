DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu’nda 32 yaşındaki Hakan K. yönetimindeki otomobil, bisikletiyle yola çıkan Suriye uyruklu Gannam Almuhammed'e çarptı.
Kazada, Almuhammed ağır yaralandı. Almuhammed ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi var
Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)