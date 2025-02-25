Bursa'da otomobiller çarpıştı

DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Alanyurt Mahallesi yolu üzerindeki köprülü kavşakta yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi.
İlçe merkezinden seyir halindeyken, Eskişehir istikametine dönüş yapmak isteyen Figen K. yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden Muhsin B.’nin kullandığı otomobille çarpıştı.
KAZADA SÜRÜCÜLER YARALANDI
Kazada 2 sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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