Bursa'da otoparkta darbedilip silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi Bursa'da otoparkta darbedildikten sonra silahla vurulan kişi olay yerinde can verdi. Kaçan şüphelilerin bulunması için çalışmalar sürüyor.

AA

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki Çamlıca Parkı'nın yanında bulunan otoparkta 43 yaşındaki Bülent Karakuş, kimlikleri tespit edilemeyen kişilerce saldırıya uğradı.

Şüpheliler, darbettikleri Karakuş'a tabancayla ateş ederek otomobille olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde öldü

Sağlık ekipleri, Karakuş'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kiraladıkları aracı olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzakta terk ederek kaçan şüphelilerin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)