Bursa'da oyun oynayan çocuklara torpil attı Nilüfer ilçesinde bir sitede voleybol sahasında oynayan çocukların sesinden rahatsız olan şahıs sahaya torpil attı. Torpilin patlamasıyla çocukların yaşadığı korku güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 12 çocuk, akşam saatlerinde yaşadıkları sitenin voleybol sahasında buluşarak oynamaya başladı.

Voleybol sahasının yakınında bulunan apartmanda yaşayan bir şahıs, ışıkları söndürdükten sonra pencereye yaklaşarak yaktığı torpili çocukların üzerine attı.

AİLELER ŞİKAYETÇİ OLDU

Patlama sesini duyan sitede oturanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Can kaybı ve yaralının olmadığı olayda, 10 çocuğun ailesi, polise giderek şikayette bulundu.

"ÇOCUKLAR OYUN OYNAMAYA KORKUYOR"

Site yöneticilerinden Volkan Çalışan, ''Patlama sesi sonrası, çocukların korkarak oyun alanından kaçtıklarını gördük. İçlerinde ağlayanlar da vardı. Sonrasında, güvenlik kameralarından baktığımızda karşı siteden çocukların üzerine patlayıcı madde atılmış.

Çocuklar gerçekten çok korktu. Tedirgin oldular. Biz site yönetici olarak gerekli şikayetleri yaptık. Konunun takipçisi olacağız. Artık çocuklar, oyun sahalarında oynamaya korkuyor. Biz de yanlarında duruyoruz." dedi.

"ARKADAŞIM ARTIK BAHÇEYE İNEMİYOR"

Voleybol sahasında oynarken atılan torpilin, arkadaşının ayağının yanında patladığını söyleyen 10 yaşındaki Tanem İşleyen, ''Karşı sitenin balkonundan patlayıcı bir madde geldi. Patlayıcı, kaçmasaydı arkadaşımın üzerine gelecekti. Çok korktuk. Gece uyamadık. Torpilin yanında patladığı arkadaşım şu an bahçeye inemiyor.'' diye konuştu.

"ÜSTÜMÜZDE IŞIK SAÇIP PATLADI"

Atılan patlayıcı maddenin kendisini ve arkadaşlarında paniğe neden olduğunu söyleyen Emir Berke Çalışır, "Voleybol oynuyorduk. Üstten patlayıcı madde geldi. Işık saçıp patladı. Korkudan elimiz, ayağımız titredi." dedi.

"KORKUDAN SAĞA SOLA KAÇIŞTIK"

Olay sonrasında korkudan herkesin sağa sola kaçtığını söyleyen Celal Avşin Sezgin ise "Biz, arkadaşlarla oturuyorduk. Havada gördüğümüz cisim yere düşünce patladı. Hepimiz kaçıştık. Ne olduğunu anlamadık. Korkudan herkes sağa sola koşuşturuyordu. Çok korktum." diye konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Soruşturma başlatan polis, olay anını görüntüleyen güvenlik kamerasına ulaştı. Görüntülerde, voleybol sahası yakınındaki apartmanın 3’ncü katının ışıklarının sönmesinden bir süre sonra, yakılan torpilin atılma anı yer alıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)