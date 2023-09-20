DHA
Çocukların oyunu kazayla son buldu...
Bursa'da korku dolu anlar yaşandı.
6 yaşındaki Abdülkerim S., saat 11.00 sıralarında oyun oynamak için evin bahçesine çıktı.
Parmakları koptu
Bu sırada kapatmak istediği demir kapıya sol elini sıkıştırdı.
3 parmağı kopan küçük çocuğun çığlıklarını duyan aile, yardıma koştu.
Hastaneye kaldırıldı
Ailenin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Abdulkerim S., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Abdulkerim S., kopan parmaklarının yerine dikilmesi için Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)