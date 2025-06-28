Bursa'da park halindeki araçtaki yangın, başka araca sıçradı

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde park halinde bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, hemen yanında bulunan başka bir araca da sıçradı.

İKİ ARAÇ DA HURDAYA DÖNDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak her iki araç da ağır hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, olayla ilgili polis ekipleri de soruşturma yürütüyor.