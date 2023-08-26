Bursa'da park halindeki otomobile çarpan alkollü, kurşun yağdırdı Osmangazi ilçesinde alkollü şahıs, aracını yanaştırırken park halindeki otomobile çarptı. Alkollü sürücü ile çarpılan aracın sahibi ve arkadaşları arasında çıkan kavgada silah sesleri yükseldi.

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İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde nabızlar yükseldi.

Cadde üzerinde bir tekel bayiye alkol almak için uğrayan alkollü grup, aracını yanaştırırken, park halindeki Burak G.’nin otomobiline çarptı.

Kaza nedeniyle bölgede esnaflık yapan Murat G., Burak G. ile çalışanları araçlarının yanına geldi.

Taraflar arası hararet yükseldi

Giderek yükselen tansiyon sonrası iki grup arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Yumrukların havada uçuştuğu kavgada alkollü gruptan bir kişi yanındaki tabancısını çekerek arka arkaya tetiğe bastı.

Kurşun yağdırdı

Murat G., Burak G. ve çalışanları kurşunların hedefi oldu. Rastgele açılan 7 kurşun ise park halindeki araç ve işyerlerine isabet etti.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları bölgedeki hastanelere sevk ederken, saldırganlarda hızla olay yerinden kaçtı.