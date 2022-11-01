İnegöl'de kamyonet arkasına asılarak patenli yolculuk yapan çocuğun umursamaz yolculuğu, bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.

Trafikte tehlikeli yolculuklar yürekleri ağza getiriyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin arkasına tutunan patenli öğrenci, canını hiçe saydı.

Süleymaniye Mahallesi'nde forma, sırtında okul çantası bulunan patentli öğrenci, uzun süre kamyonet arkasında yolculuk yaptı.

Tepkilere aldırış etmedi

Öğrenci, yolculuğuna umursamazca devam ederken çevrede bulunan vatandaşlar genç çocuğa tepki gösterdi.

O anlar kayıt altına alındı

DHA'nın haberine göre, bir kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da patenle tehlikeli yolculuk VİDEO

