Bursa'da patlama: 2 işçi ağır yaralandı Bursa'da atık su arıtma tesisinde meydana gelen patlamada ağır yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

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DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren atık su arıtma tesisinin çamur kurutma bölümünde çıkan arızayı gidermek için çalışma başlatan bakım görevlileri Oğuzhan Moda (23) ve Hüseyin Bozan'ın (38) makinenin metal kısmında kaynak işlemi yaptıkları sırada patlama yaşandı.

Patlamada Oğuzhan Moda ve Hüseyin Bozan ağır yaralanırken diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumlarının ciddiyetini koruyor

Patlama sonucu çıkan küçük çaplı yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken vücutlarında 2'nci derece yanıklar oluşan 2 işçinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)