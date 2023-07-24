Bursa'da piknikte döktüğü mangal jeli ikinci derecede yanık oluşturdu: 3 ameliyat geçirdi

DHA

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar serinlemek ve zaman geçirmek için çeşitli etkinlikler yapıyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 30 yaşındaki Sabri Karakaş iki hafta önce ailesi ile birlikte piknik yapmaya gitti.

Karataş, mangal kömürünü alevlendirmek için kullandığı mangal jelinin parlaması ile alevler içinde kaldı.

Göle atlayan Karakaş, ailesi tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Vücudunda çeşitli yerlerinde ikinci derecede yanıklar oluşan Karakaş, 3 ameliyat geçirdi.

Yanık Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki tedavisinin ardından, servise alınan Karakaş, yaşadığı korku dolu anları anlattı:

Ailecek bir göl kenarında mangal yapalım, dedik. Odunlarla beraber mangalı yaktık. Daha sonra kömür attığım zaman mangal söndü sandım. Üzerine mangal yakıcı jeller var. Yanımızda onlardan vardı. Ondan dökmek istedim. Daha önce birkaç kere kullanmıştım.



Döktüğüm anda nasıl olduğunu anlamadan içine alev karıştı. Galiba bir anda elimde patladı. Ne olduğunu anlayamadım zaten. Olayın şoku ile çevredekiler, 'Yanıyorsun' dediler. Bunu duyunca en yakın yerden kendimi göle attım.



Aileme, 'Hemen beni hastaneye götürün' diye seslendim. Canım çok yanıyordu çünkü. Bursa Şehir Hastanesi'ne geldik. Sağ olsunlar yanık merkezinde çok ciddi bir şekilde ilgileniyorlar.



Doktorlarımız devamlı yanımızda. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Mangal keyif işiydi, keyif yapalım diye gittik. Tamamen bize eziyet oldu. Bir an önce iyileşip, aileme kavuşmak istiyorum.