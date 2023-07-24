Bursa'da piknikte döktüğü mangal jeli ikinci derecede yanık oluşturdu: 3 ameliyat geçirdi

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar serinlemek ve zaman geçirmek için çeşitli etkinlikler yapıyor.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 30 yaşındaki Sabri Karakaş iki hafta önce ailesi ile birlikte piknik yapmaya gitti.
Karataş, mangal kömürünü alevlendirmek için kullandığı mangal jelinin parlaması ile alevler içinde kaldı.
3 ameliyat geçirdi
Göle atlayan Karakaş, ailesi tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne getirildi.
Vücudunda çeşitli yerlerinde ikinci derecede yanıklar oluşan Karakaş, 3 ameliyat geçirdi.
"Mangal keyif işiydi, keyif yapalım diye gittik"
Yanık Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki tedavisinin ardından, servise alınan Karakaş, yaşadığı korku dolu anları anlattı:
Ailecek bir göl kenarında mangal yapalım, dedik. Odunlarla beraber mangalı yaktık. Daha sonra kömür attığım zaman mangal söndü sandım. Üzerine mangal yakıcı jeller var. Yanımızda onlardan vardı. Ondan dökmek istedim. Daha önce birkaç kere kullanmıştım.
Döktüğüm anda nasıl olduğunu anlamadan içine alev karıştı. Galiba bir anda elimde patladı. Ne olduğunu anlayamadım zaten. Olayın şoku ile çevredekiler, 'Yanıyorsun' dediler. Bunu duyunca en yakın yerden kendimi göle attım.
Aileme, 'Hemen beni hastaneye götürün' diye seslendim. Canım çok yanıyordu çünkü. Bursa Şehir Hastanesi'ne geldik. Sağ olsunlar yanık merkezinde çok ciddi bir şekilde ilgileniyorlar.
Doktorlarımız devamlı yanımızda. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Mangal keyif işiydi, keyif yapalım diye gittik. Tamamen bize eziyet oldu. Bir an önce iyileşip, aileme kavuşmak istiyorum.
"Birden fazla kişinin yandığı kazalara neden olabilmektedir"
Hastanın tedavisini yürüten Bursa Şehir Hastanesi Erişkin Yanık Sorumlusu Op. Dr. Selma Beyeç, yaz mevsimiyle birlikte mangal nedenli yanık vakalarının arttığına dikkat çekti.
Özellikle mangal jeli kullanmanın tehlikelerine değinen Op. Dr. Beyeç, şunları söyledi:
Mevsimsel olarak yaz aylarında artış gösteren, mangal jeli olarak tabir edilen, parlayıcı ve yanıcı maddeye bağlı yanıklara dikkat çekmek istiyorum.
Piyasada perakende olarak, marketlerde herhangi bir sınırlama gözetilmeden herkese açık şekilde satılan, kolaylıkla ulaşılabilir ve ucuz olan bu maddeler, kontrolsüz ve bilinçsiz şekilde kullanılmakta.
Sonuç olarak geniş ve derin yanıklara hatta bazen birden fazla kişinin yandığı kazalara neden olabilmektedir.