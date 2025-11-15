Bursa'da polis aracının çarptığı Ömer'in kaza görüntüleri ortaya çıktı

- Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde polis aracının çarptığı Ömer Uçar'ın kaza görüntüleri ortaya çıktı.
- Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ve durumu şu an stabil.
- Kaza ile ilgili inceleme sürerken, Ömer'in sünnet cemiyeti yapılacaktı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Uçar'a, sanayi istikametine hasta taşıyan ambulansa eskortluk eden polis aracı çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük çocuk çevredeki vatandaşları da şoke etti.
AĞIR YARALI ÇOCUK, TEDAVİ ALTINA ALINDI
Ağır yaralanan Ömer, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Ömer'in dün entübe edildiği, bugün ise normal uyutularak durumunun stabil seyrettiği öğrenildi.
KAZA OLMASAYDI, SÜNNET OLACAKTI
Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasıyla, kazayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.
Öte yandan, küçük Ömer'in talihsiz kaza yaşanmasaydı bu akşam sünnet cemiyetinin yapılacağı öğrenildi.