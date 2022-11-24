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    Bursa'da polise ateş açarak kaçmaya çalışan şüpheli bacağından vuruldu

    Gözaltına alınacağı sırada tabanca ile ateş açarak kaçmaya çalışan şüpheli Muhammet Emin A., polis ekiplerince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
    • 24.11.2022 - 07:38
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    Bursa'da polise ateş açarak kaçmaya çalışan şüpheli bacağından vuruldu

    Saat 23:30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Emirsultan Mahallesi’nde, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aranması bulunan Muhammet Emin A.'nın 3’üncü Hamam Sokak'ta olduğunu ihbarı üzerine hareket geçti.

    Polise ateş açarak kaçmaya başladı

    Bölgeye giden ekipler, şüpheliyi gözaltına almak istediği sırada yakınları ile birlikte polise direnen Muhammet Emin A., yanında bulunan tabanca ile polis ekiplerine ateş açarak kaçmaya çalıştı. ‘Dur’ ihtarında bulunan polis ekipleri havaya uyarı ateşi açarak Muhammet Emin A. ile yakınlarını durdurmaya çalıştı.

    Bursa da polise ateş açarak kaçmaya çalışan şüpheli bacağından vuruldu #1

    Bacağından vurularak yakalandı

    Ekipler bölgedeki sivil vatandaşları uzaklaştırarak bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Uyarılara uymayarak polise saldıran Muhammet Emin A., polis ekiplerince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Ekiplerin takviye talebi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Bursa da polise ateş açarak kaçmaya çalışan şüpheli bacağından vuruldu #2

    Süphelinin yakınlarıyla polis arasında arbede

    Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Muhammet Emin A.’nın ambulansa bindirilmesini önlemeye çalışan yakınları, polise ve sağlık ekiplerine saldırmaya çalıştı. Yaşanan arbedenin ardından ambulansa bindirilen Muhammet Emin A., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polise mukavemette bulunan 3 kişi de gözaltına alındı.

    Bursa da polise ateş açarak kaçmaya çalışan şüpheli bacağından vuruldu #3

    Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

     

    Bursa da polise ateş açarak kaçmaya çalışan şüpheli bacağından vuruldu #4

    Bursa da polise ateş açarak kaçmaya çalışan şüpheli bacağından vuruldu #5

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    Bursa da polise ateş açarak kaçmaya çalışan şüpheli bacağından vuruldu #8

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