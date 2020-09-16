Bursa'da polisle çıkan çatışmada bacağından vurularak yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı

Metruk bir depoda uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler ile polis arasında çıkan çatışmada, 33 suç kaydı bulunan bir şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Polis, şüpheliyi tutukladı.

Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Bursa merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesi üzerine Yunus Kartal., E.Ş., T.B. ve E.K.'yi takibe alan ekipler, yaklaşık 15 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti.

Polis ekipleri, şüphelilerin Esenevler Mahallesi Esin Sokak'taki metruk bir binada olduğunu tespit etti.

POLİSE SİLAH ÇEKTİ

Binanın etrafını çeviren ekipler, baskın düzenledi. Uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheliden Yunus Kartal., belindeki silahı çıkarıp polislere doğru ateş etmek istedi. Kartal, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yunus Kartal hastaneye kaldırılırken, beraberindeki E.Ş., T.B. ve E.K. gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle metruk depo ve çevresinde geniş çaplı arama yapıldı. Aramalarda, depo içerisinde ve depoya yakın boş bir arazide 5 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait çok sayıda mermi, 1 pompalı tüfek, çalıntı olduğundan şüphelenilen 22 kol saati, 7 cep telefonu ve çok sayıda tespih ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Hastanedeki tedavisinin ardından Yunus Kartal da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Yunus Kartal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Ş., T.B. ve E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

33 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Yunus Kartal'ın emniyet ve savcılıkta yapılan sorgulamalarında gasp, adam yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere 33 suç kaydı olduğu öğrenildi.





























