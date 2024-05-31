Bursa'da polisle ehliyet pazarlığı yapan sürücü çileden çıkardı Daha önce 2 kere alkolden ehliyeti alınan sürücü, alkolmetreyi karşısında görünce alkolün etkisi ve rahat tavırlarıyla polisleri sabır sınavından geçirdi.

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İHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, alkollü ve kural ihlali yapan sürücülere ceza kesti.

Polis ekiplerinin uygulama yaptığını gören bir sürücü de aracıyla kaçmaya çalışırken, çıkmaz yola girdi.

Sivil trafik ekibi tarafından fark edilen sürücü polisi görünce, “Ehliyetimi alırsanız 5 yıl gidecek.” dedi.

Ekiplerle pazarlık yapmaya çalıştı

Ekiplerle pazarlık yapmaya çalışan sürücünün, alkolmetreyi görünce dili tutuldu. Polis ekiplerinin sorusuna dakikalarca cevap vermeyen sürücü, polisi çileden çıkardı. Polis ekiplerinin dakikalarca çabası sonrası dile gelen sürücü, alkolmetreye üflemeyi reddedince 18 bin lira idari ceza yedi.

Öte yandan, araç trafikten men edilirken, ehliyetinin daha önce 2 kez alkolden alındığı öğrenildi. Polisin sabır sınavı ise anbean kameraya anbean yansıdı.

"Biliyorum pazarlık olmaz ama..."

Polis alkollü sürücüye, "Mesut; üflememe gibi şansın yok. Artık lütfen cevap ver. 50 promil senin, 51 promil benim. Sadece üfleyeceksin." dedi. Sürücü ise "Üfletmeseniz olmaz mı? Hiçbir çıkar yolu yok mu. Bırakayım ağabey gideyim. Biliyorum pazarlık olmuyor. Bu kez alırsanız 5 yıl gidecek." diye konuştu.

Alkolmetreyi üflemediği için sürücü Mesut Y.'nin aracı da trafikten men edildi.

Sürücünün alkolmetreyi üflemesi halinde daha önceden de 2 kez el konulduğu için toplamda 5 yıl men cezası alacağı, ancak üflemediği için şimdi 2 yıl ehliyetine el konulacağı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)