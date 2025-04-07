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DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyreden 20 yaşındaki otomobil sürücüsü Faruk C., trafik kurallarını hiçe sayarak drift attı.

Bu sırada Mesudiye Mahallesi’nde devriye gezen ekipler, sürücüyü fark etti.

Polis ekiplerinin dur ihtarı verdiği sürücü, ekipleri görünce kaçmaya başladı.

KAÇARKEN KAZA YAPTI

10 kilometre süren takibin ardından, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, otobüs durağına çarptı.

Durakta kimsenin olmaması olası faciayı önlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan, ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirtilen sürücü Faruk C.’ye, 'Ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'Drift atmak' suçlarından toplam 65 bin 161 lira cezai işlem uygulandı.