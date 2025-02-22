Bursa'da polisten kaçan torbacı iki ayağını birden kırdı

İHA

Bursa'da kent genelinde geniş kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında, vatandaşları bile bile zehirleyen uyuşturucu tacirlerinin evine baskın yapıldı.

Operasyonda özel harekat polislerinin kapıları kırarak girdiği adreslerde, 36 zehir taciri uykuda yakalandı.

3 KATTAN AŞAĞI ATLADI

Merkez Osmangazi ilçesinde adresi tespit edilen eve yapılan şok baskında kapıya dayanan polisten kaçamayacağını anlayan bir torbacı, köşeye sıkışınca 3 kattaki dairenin penceresinden aşağıya atladı.

2 AYAĞINI BİRDEN KIRDI

Aşağıya düştüğünde iki ayağı birden kırılan zehir taciri, kaçmak istese de başarılı olamadı.

Polis tarafından yakalandıktan sonra hastanede iki ayağı birden alçıya alınan A.Z. (34) tekerlekli sandalye ile önce adliyeye, sonra cezaevine gönderildi.

BEBEK BEŞİĞİNDEN KİLOLARCA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 kilogram 500 gram metamfetamin, 1 kilogram 500 gram esrar, 1 kilogram 300 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 kilogram 200 gram kokain, 325 adet yeşil reçeteye tabi hap, 4 adet tabanca, 31 adet fişek, 2 adet tüfek, 52 adet kartuş, 73 bin TL para ile bir miktar döviz ele geçirildi.

Öte yandan Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir eve düzenlenen baskında, narkotik köpeği ile arama yapan ekiplerin, yatak odasındaki tavana asılı beşik içerisine zulalanmış esrar maddesi ele geçirmesi de dikkat çekti.

36 TUTUKLAMA

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bursa, Orhaneli ve Mustafakemalpaşa adliyelerine sevk edildi.

36 şüpheli, nöbetçi mahkemeler tarafından "İştirak Halinde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticaret Yapma veya Sağlama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.